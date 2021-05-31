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Понедельник, 31 мая, 2021
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Женщина и четырехлетняя девочка пострадали в аварии двух иномарок в Рязани

Елена Лобанова
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области
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В воскресенье, 30 мая, в Рязани столкнулись Kia Optima и Mitsubishi Lancer. В результате пострадали два человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Все произошло примерно в 14:20 возле дома №2 по Солотчинскому шоссе. По предварительной информации, 40-летний рязанец на Mitsubishi Lancer двигался по прилегающей территории и не уступил дорогу Kia Optima под управлением 30-летнего мужчины. 

— В результате четырехлетняя пассажирка Mitsubishi Lancer получила травмы и была госпитализирована. Пострадала и 30-летняя рязанка из другого автомобиля. Ей оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении. 

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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