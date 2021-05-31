Женщина и четырехлетняя девочка пострадали в аварии двух иномарок в Рязани

В воскресенье, 30 мая, в Рязани столкнулись Kia Optima и Mitsubishi Lancer. В результате пострадали два человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Все произошло примерно в 14:20 возле дома №2 по Солотчинскому шоссе. По предварительной информации, 40-летний рязанец на Mitsubishi Lancer двигался по прилегающей территории и не уступил дорогу Kia Optima под управлением 30-летнего мужчины.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.