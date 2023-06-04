Женщина едва не погибла в болоте битума, спасая козу

В Троицке Челябинской области спасли женщину, увязшую в болоте битума. Подробности сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Женщина пыталась самостоятельно спасти козу, которую отпустила на выпас в районе Пятилетки. Животное провалилось в яму с битумом. Попытка закончилась неудачей — хозяйка козы сама оказалась в плену.

Тревогу поднял супруг, заметивший отсутствие жены. Мужчина обнаружил её в болоте.

На момент прибытия спасателей Троицкого отряда областной ПСС женщина погрузилась в битум по горло, едва могла дышать.

Вытаскивали пострадавшую с помощью подручных средств, досок, верёвок. После освобождения из битума, женщину передали врачам скорой помощи.

Козу достали, спасатели считают, что шансов выжить у животного мало.

Фото: vk.com/club160949278