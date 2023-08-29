Жена воронежского пилота заявила, что мужу запретили говорить о работе на Пригожина

Супруга воронежского пилота Алексея Левшина заявила, что ее мужу было запрещено говорить о работе на Евгения Пригожина, пишет «Мое онлайн».

Последние лет он работал только в частных деловых перевозках.

«Работу с Евгением Пригожиным Алексей Левшин дома не обсуждал: для семьи запретная тема», – говорится в публикации.

Женщина узнала о крушении самолета с мужем на борту из новостей. С Пригожиным он работал несколько лет с небольшими перерывами. Бизнесмен сам звал его обратно, поскольку доверял летчику.

Левшин провел в небе за штурвалом порядка 30 лет. Сегодня его похоронили в Тамбовской области.

Самолет Embraer-135 Legacy 600 с бортовым номером разбился 23 августа в Тверской области, погибли десять человек.