Жена воронежского пилота заявила, что мужу запретили говорить о работе на Пригожина

Супруга воронежского пилота Алексея Левшина заявила, что ее мужу было запрещено говорить о работе на Евгения Пригожина, пишет «Мое онлайн».
Последние лет он работал только в частных деловых перевозках.
Женщина узнала о крушении самолета с мужем на борту из новостей. С Пригожиным он работал несколько лет с небольшими перерывами. Бизнесмен сам звал его обратно, поскольку доверял летчику.
Левшин провел в небе за штурвалом порядка 30 лет. Сегодня его похоронили в Тамбовской области.
Самолет Embraer-135 Legacy 600 с бортовым номером разбился 23 августа в Тверской области, погибли десять человек.