Четверг, 5 сентября, 2024

Жена отправила траурный венок мужу в зону СВО, обвинив его в измене

Автор: 7info7

Опубликовано

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Жительница Нижневартовска (ХМАО) отправила своему супругу, находящемуся в зоне специальной военной операции, венок, обвинив его в измене. Об этом сообщает URA.RU.

«Получил посылку от жены, находясь в зоне СВО, выполняя свой долг перед Родиной. Давайте вскроем, посмотрим эту посылку и ее содержимое», — говорит боец на видео.

Он вскрывает упаковку и обнаруживает похоронный венок с надписью на траурной ленте «Люблю — скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь». В конце видеозаписи мужчина делится своими мыслями о супруге, которая работает в образовательной организации Нижневартовска.

«Возможно ли допустить до работы с детьми такую неадекватную личность? Как это возможно? Хотелось бы услышать мнение общественности», — недоумевает мужчина. 

В правоохранительных органах сообщили, что аналогичное видео поступило в полицию, проводятся необходимые проверки.

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