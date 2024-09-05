Жена отправила траурный венок мужу в зону СВО, обвинив его в измене

Жительница Нижневартовска (ХМАО) отправила своему супругу, находящемуся в зоне специальной военной операции, венок, обвинив его в измене. Об этом сообщает URA.RU.
Он вскрывает упаковку и обнаруживает похоронный венок с надписью на траурной ленте «Люблю — скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь». В конце видеозаписи мужчина делится своими мыслями о супруге, которая работает в образовательной организации Нижневартовска.
В правоохранительных органах сообщили, что аналогичное видео поступило в полицию, проводятся необходимые проверки.