Жена нашли убитыми мужа и свекровь в квартире на востоке Москвы

Вечером 18 мая в квартире на востоке Москвы 45-летняя жена обнаружила убитыми 48-летнего мужа и 70-летнюю свекровь, сообщает «Комсомольская правда».

Женщина возвращалась с работы, однако попасть в квартиру не смогла: дверь была заперта изнутри, на звонки никто не отвечал. Забеспокоившись, она обратилась к специалисту по вскрытию дверей. Попав внутрь, москвича обнаружила тела своего мужа и свекрови.

Прибывшие на место правоохранители нашли на трупах следы насильственной смерти: у мужчины имелись резаные раны рук и шеи, у пенсионерки — ссадины на лбу и ушибы скуловой области.

Установлено, что женщина умерла на несколько часов позже сына. Точная причина смерти станет известна после проведения экспертизы.