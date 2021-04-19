Жена белгородского депутата имеет квартиру в Португалии

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Депутаты Белгородской областной думы рассказали о своём имуществе и недвижимости семьи, пишет портал «Бел.Ру».

Выяснилось, что у жены заместителя председателя комитета областной думы по межпарламентскому сотрудничеству Александра Шумейко в собственности есть квартире в Португалии. Ее площадь составляет 107 квадратных метров.

Также у супруги регионального парламентария имеется квартира в России. Ее площадь составляет 66,9 квадратных метров.

Как пишет СМИ со ссылкой на отчет за 2019 год, у женщины также была квартира в Великобритании (194 квадратных метра).