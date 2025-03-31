Железнодорожники рассказали студентам Российского университета транспорта о современных технологиях на производстве

Руководители Московской железной дороги встретились со студентами старших курсов, обучающихся по инженерным специальностям, и с преподавателями Российского университета транспорта (МИИТ).

Заместитель начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Сергей Дмитров рассказал о работе Московско-Рязанского региона МЖД, а также о применении современных технологий на полигоне. В частности, речь шла о системе организации пассажирских и грузовых перевозок и реализации проекта по переводу сортировочных станций столичной магистрали на цифровое управление движением. Новые технологии позволяют автоматизировать ряд производственных процессов на станциях, что повышает производительность и безопасность работ.

Кроме того, на МЖД произошло масштабное обновление парка тягового подвижного состава. В числе поступившей на предприятия столичной магистрали железнодорожной техники — маневровые тепловозы последнего поколения серии ТЭМ23 иТЭМ18. Новые локомотивы произведены на отечественных предприятиях.

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В рамках развития железнодорожной инфраструктуры в регионе были построены новые соединительные ветви к предприятиям, что создало дополнительные возможности по перевозке грузов для товаропроизводителей.

Студенты узнали также о применении VR-технологий при обучении машинистов. Локомотивные бригады обучаются алгоритму действий в различных ситуациях на тренажерах виртуальной реальности, полностью воспроизводящих условия поездки.