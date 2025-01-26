Железнодорожники провели урок безопасности для рязанских школьников

Железнодорожники провели урок безопасности для учащихся 10-х классов школы №37 г. Рязани. В нем приняли участие около 20 человек.

Мероприятие началось на вокзале Рязань-1, где ребятам рассказали об основных правилах безопасности на железной дороге. Далее школьники совершили поездку в специальном вагоне – автомотрисе до станции Рязань-2, во время которой им напомнили как переходить пути и вести себя на платформе в ожидании поезда. Железнодорожники обратили внимание подростков на необходимость снимать наушники и капюшоны на объектах железнодорожного транспорта.

На станции Рязань-2 школьники ознакомились с особенностями работы специалистов разных профессий – дежурного по станции, электромеханика СЦБ, осмотрщика вагонов и т.д.

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Кроме того, учащиеся посетили локомотивное депо Рязань, где попробовали себя в роли машиниста, прокатившись по виртуальной железной дороге на специальном тренажере.

В Рязанской области в 2024 году, а также в 2022-23 гг. несчастных случаев с несовершеннолетними на железной дороге не зарегистрировано. Во многом это стало результатом проводимой на МЖД комплексной профилактической работы.

Московская железная дорога обращается с просьбой к родителям и педагогам регулярно разъяснять детям, как вести себя вблизи стальной магистрали. Напоминайте детям о необходимости переходить пути только в определенных для этого местах, снимать капюшоны, не использовать наушники при пересечении железной дороги.