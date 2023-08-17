Железнодорожники фиксируют рост количества ДТП на переездах Рязанской области

Нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов в Рязанской области в границах Московской железной дороги привели к росту дорожно-транспортных происшествий с начала года. Так, в январе-июле 2023 г. произошло 2 ДТП на переездах, пострадали 2 человека – водитель и пассажир автомобильного транспорта. За аналогичный период 2022 г. подобных случаев не зафиксировано.

Основная причина ДТП – нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

При этом более 90 % ДТП на переездах в границах МЖД происходит на малоинтенсивных участках. В таких условиях водители теряют бдительность, пересекают железнодорожные пути на запрещающие сигналы, что может привести к аварии.

Для повышения безопасности железнодорожных переездов МЖД уделяет большое внимание их техническому состоянию. С начала года проведен текущий ремонт на 18 переездах Рязанской области, расположенных в Рязанском, Рыбновском, Старожиловском, Михайловском, Сасовском, Кораблинском, Чучковском и Шиловском районах. В ходе работ проведена асфальтировка проезжей части, находящейся в зоне обслуживания ОАО «РЖД».

Кроме того, на 4 железнодорожных переездах предусмотрена замена резинокордового покрытия, а на 11 — вырубка сорной растительности для увеличения зоны видимости путей.

В течение года железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД регулярно проводят рейды, в рамках которых автомобилистам напоминают правила пересечения путей и предупреждают о последствиях нарушения ПДД на переездах.

Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Важно помнить, что мгновенно остановить поезд невозможно. Нарушая правила, водители подвергают опасности не только себя, но и жизни пассажиров поездов, работников локомотивных бригад.