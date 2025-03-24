Заказав интим-услугу, житель Рязанской области остался обманутым мошенниками

Житель Михайловского района попался на уловку мошенников, желая заказать интим-услуги. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В отдел МВД России по Михайловскому району обратился 20-летний местный житель. Он пояснил, что стал жертвой мошенников и потерял 11 700 рублей.

В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек просматривал в сети Интернет объявления об оказании интимных услуг и на одном из сайтов оставил номер своего телефона. После этого ему позвонил неизвестный и пообещал направить на его адрес девушку. Стоимость встречи он оценил в 11700 рублей, которые заявитель перевёл на продиктованный счет. Однако приезжать к заказчику никто не торопился. Михайловец попытался связаться с «представителем сайта» по номеру, с которого звонили, но он оказался заблокированным.

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По данному факту следователем отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников.

Полиция напоминает, что количество дистанционных хищений денег мошенниками постоянно растёт, как и разнообразие схем обмана Настоятельно рекомендуем сохранять бдительность, не отправлять деньги неизвестным лицам, остерегаться сомнительных сделок в сети Интернет, никому и ни при каких обстоятельствах не называть данные своей карты — сведения о владельце, сроке действия, кодов с оборотной стороны и из смс.

Будьте бдительны и не переводите деньги незнакомым лицам!