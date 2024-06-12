Ждём шокирующие события: звезда Альдебаран принесет катастрофу

Небо полно звезд, играющих важную роль в нашей галактике, и одной из таких является Альдебаран, об этом рассказывает на сайте Wday.ru астролог Юлия Лифанова.

В начале июля 2024 года эта звезда войдет в соединение с Юпитером, что может привести к значительным событиям. Альдебаран, обладая характеристиками Марса, ассоциируется с войнами, насилием и конфликтами, но также дарует сильную волю. Если в вашем гороскопе в 10 градусе Близнецов находится планета или точка, на нее будет оказывать влияние именно Альдебаран. Эта звезда, превосходящая Солнце в 50 раз по размеру и светимости, своим красным сиянием часто принимается за Марс.

Птолемей писал, что Альдебаран наделяет мужеством и помогает принимать ответственные решения, но также несет риск насилия и болезней. Пример тому — Джон Кеннеди, чье Солнце стояло в соединении с Альдебараном, и его трагическая судьба. Также Альдебаран был в соединении с Луной и Сатурном в карте Бенито Муссолини, который воплощал насилие и агрессию.

Влияние Альдебарана в июле 2024 года

Поскольку арабские астрологи называют Альдебаран стражем Востока, серьезные перемены могут произойти в странах Ближнего Востока и в регионах, где распространен ислам. Юпитер, входящий в соединение с Альдебараном, традиционно приносит идеологические перемены, возможно, смену власти или режима.

Альдебаран вместе с Антаресом формирует «ось катастроф». В 1944–1945 годах, когда Уран проходил через Альдебаран, произошли трагические события, включая бомбардировку Хиросимы. В конце лета 2024 года Марс снова пройдет по Альдебарану, с точным соединением 5 и 6 августа. Эти дни могут быть связаны с военными событиями, так как Марс является диспозитором Узла будущего в Овне.

Как это отразится на судьбах людей?

Июль 2024 года может принести серьезные перемены, которые не обязательно будут негативными. С 14 июня по знаку Близнецов, в котором находится Альдебаран, начнет движение Белая Луна. Это светлые силы Вселенной, которые могут помочь справиться с непростыми ситуациями и защитить в трудные времена.

Будьте готовы к возможным изменениям и постарайтесь использовать силу Альдебарана для принятия ответственных решений и укрепления своей воли.