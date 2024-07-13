Суббота, 13 июля, 2024

Жаркого лета в России осталось на три недели — синоптики

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от halayalex на Freepik

В Центральной России сейчас аномально жарко — среднемесячная температура воздуха превышает норму почти на 5 градусов. При этом наблюдается дефицит осадков: например, в Москве выпало всего 16% от месячной нормы, пишут «Метеовести».

Вторая декада июля продолжит лето как самый тёплый сезон года, но уже без экстремальной жары и тем более без температурных рекордов, которыми изобиловала первая декада.

В ближайшую неделю температура воздуха в столице будет колебаться от +13 до +18 градусов ночью и от +25 до +30 градусов днём. Однако переход за 30-градусную отметку маловероятен, что всё равно на 2–3 градуса теплее климатической нормы для июля.

С наступлением заключительной декады июля жара спадёт, и температурный фон вернётся к норме для середины лета — около +25 градусов. Это подготовит атмосферу к мягкой передаче эстафеты августу, который, по долгосрочным прогнозам, будет весьма умеренным — в рамках нормы, которая для последнего месяца сезона составляет не более +21…+22 градусов.

Метеостатистика подтверждает этот прогноз: если июнь и июль выдаются теплее нормы, то с вероятностью не ниже 80% август будет скупым на летний зной.

Таким образом, можно сказать, что жаркого и тёплого лета с купальным сезоном в Центральной России осталось всего на 3 недели.

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