Земля остаётся в потоке солнечного ветра: что происходит с геомагнитным полем

Начиная с конца прошлой недели, Земля продолжает движение внутри потока быстрого солнечного ветра, истекающего из крупной корональной дыры на Солнце. Несмотря на высокую и стабильную скорость солнечного ветра, сильных колебаний геомагнитного поля пока не наблюдается. Но небольшие возмущения фиксируются уже пятые сутки подряд, пишут «Метеовести».

Индекс Kp, который характеризует уровень геомагнитной активности, колеблется в диапазоне 4–4.5. Для начала магнитной бури необходимо, чтобы индекс достиг отметки 5 единиц, поэтому пока речь идёт лишь о краткосрочных и слабых возмущениях.

Согласно расчётам мировых прогностических центров, в ближайшие сутки-двое скорость солнечного ветра может увеличиться, что способно привести к росту индекса Kp. Вероятность магнитных бурь на сегодня оценивается в 36%. Уже в субботу Земля выйдет из потока быстрого солнечного ветра, и его влияние на магнитосферу планеты ослабнет. Вероятность магнитных бурь в этот день снизится до 12%.

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Даже если магнитные бури не сформируются, кратковременные периоды слабых возмущений геомагнитного поля продолжатся в течение всех трёх дней.

Текущая ситуация с корональной дырой, которая уже проходила по диску Солнца в январе, пока не сильно отличается от предыдущей. Возмущения остаются на умеренном уровне, не достигая критических значений.

В ближайшие дни стоит ожидать продолжения слабых геомагнитных возмущений, но серьёзных магнитных бурь, скорее всего, удастся избежать. Окончательное ослабление влияния солнечного ветра на магнитосферу Земли прогнозируется к выходным.