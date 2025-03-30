В программе «Новые русские сенсации» на НТВ журналисты раскрыли новые предсказания загадочного пророка Андрея Гиперборея. Много лет назад Гиперборей переехал из Одессы в Эквадор. Ситуация, которая сложилась на Украине, нашла отражение в его ранних поэтический произведениях. Фактически Гиберборей предсказал судьбу своей родины задолго до Евромайдана и страшных событий, которые спровоцировали на украинской земле её горе-правители.

Из пророчеств Андрея Гиперборея можно узнать, способна ли Европа продолжать содержать Владимира Зеленского и его окружение и что ожидает Незалежную в ближайшем будущем. Не верить словам пророка невозможно, ведь многое из того, что он написал в Сети, сбылось.

Андрей Гиперборей, кадр из передачи «Новые русские сенсации» канала НТВ

Андрей Гиперборей ранее опубликовал сообщение с таким посылом: после войны за свой счёт «европейские союзники» Украины дрогнут и бросят подопечного. Европейцы начнут отступать, оставляя Зеленского и его шайку без поддержки.

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Одесский провидец уверен: Зеленского ожидает долгий путь в изгнание. Когда ситуация на фронте станет критической, он попытается спастись бегством на Запад, выбрав хорошо известный маршрут. Решит «укрыться» под крылом дружка Эммануэля Макрона.

Зеленский и Макрон, фото t.me/V_Zelenskiy_official

Андрей Гиперборей также добавил, что всех приспешников нынешнего киевского режима ждёт суровая участь и неотвратимое возмездие высших сил.

— Они сбегут все. Как только запахнет жареным, очень сильно жареным. Более того, западные лидеры начнут качаться на своих тронах. Макрон — сильные протесты во Франции. Урсула фон дер Ляйен куда-то испарится, потому что к ней появятся вопросы. Германия. Там победил неудобный лидер. Он неприятный, он толкать будет немцев дальше. Но там тоже будут протесты, — убеждён одесский пророк.

Выборы на Украине: кто станет следующим президентом?

Если позиции покровителей Владимира Зеленского пошатнутся, смена власти в Киеве станет неизбежной. В беседе с Такером Карлсоном представитель поезидента США Дональда Трампа Стив Уиткофф достаточно прозрачно дал понять, что этот сценарий уже обсуждается. Уиткофф заявил, что соглашение о проведении выборов на Украине достигнуто. Он отметил, что, по его мнению, Зеленский действительно находится в крайне сложном положении и делает всё возможное.

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Похоже, команде Трампа всё-таки удастся добиться организации голосования. Однако нынешний просроченный лидер Незалежной, чувствуя угрозу, может попытаться провести выборы исключительно в телефонном формате – это упростит фальсификацию результатов. Но и здесь возникает вопрос: кто станет седьмым президентом Украины?

— Он будет полная противоположность Зеленскому, он будет ходить уже в костюме, не в этой футболке. Он будет и с Россией, и Россию слушать, и США слушать. Он будет такой гибкий, очень мудрый, средних лет политик, — описывает следующего правителя Незалежной Гиперборей.

Сразу же возникают мысли: быть может, это будет кто-то из уже знакомых нам персонажей украинской политики? Юлия Тимошенко? Пётр Порошенко* или Валерий Залужный? Одесский пророк категорически отвечает: никто из них не сядет в президентское кресло.

— Не Тимошенко, не Порошенко*, не Залужный. Нет, это будет другой человек. Он будет поднимать Украину. В 2027 году уже будет подъём Украины. Будет возрождение Украины из пепла. Но будет разделение, — заявляет провидец.

Раздел Украины: когда Одесса станет Россией?

Андрей Гиперборей раскрыл свои пророчества о послевоенном устройстве Украины в поэтической форме.

Он цитирует свои же стихи: «В лесу закончится война, разделят тушу кабана, медведю — часть, а часть — орлу, а всех шакалов бросят льву». Пророк поясняет, что большая доля достанется медведю, меньшая — орлу, оставляя слушателям догадываться, кто скрывается под образами льва и шакалов.

Но символика здесь очевидна: медведь олицетворяет Россию, орёл — США, а беглых шакалов примет британский лев. Для одесского провидца территориальный вопрос давно не облачён никакими тайнами. Он напомнил, что ещё в 2014 году предрекал геройский статус Мариуполю, Донецку и Славянску. Сбывшееся предсказание о Мариуполе подтверждает, что Славянск может стать городом-Героем уже совсем скоро…

Особенно болезненным для пророка стал прогноз о судьбе родной Одессы. Однако он верит, что скоро и эта душевная рана заживёт. Гиперборей утверждает, что видел освобождение Одессы в солнечный день и своё возвращение в город в 2027 году — в символический час «совпадения семёрок», когда у власти на Украине будет седьмой президент.

Андрей Гиперборей, кадр из передачи «Новые русские сенсации» канала НТВ

Пророчества Гиперборея о России

Эпоха западного доминирования безвозвратно подходит к концу. Совсем скоро воспрянут флаги Русского мира.

Андрей Гиперборей провозглашает, что грядёт великое возрождение, и даже силы Антихриста будут трепетать перед Россией.

Согласно словам Гиперборея, нашей стране суждено определить вектор мирового развития на грядущие десятилетия. И это ключевое откровение в череде его точных предсказаний. Гиперборей утверждает:

— Россия и славянский мир преодолеют эти тёмные времена. Сейчас именно Россия решает, каким будет будущее. От нашей победы и установления прочного мира зависит судьба всего человечества.

Эти слова пророка звучат как набат, возвещающий о закате старого миропорядка и начале новой эпохи.

*Пётр Порошенко внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.