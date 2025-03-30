В программе «Новые русские сенсации» на НТВ журналисты раскрыли новые предсказания загадочного пророка Андрея Гиперборея. Много лет назад Гиперборей переехал из Одессы в Эквадор. Ситуация, которая сложилась на Украине, нашла отражение в его ранних поэтический произведениях. Фактически Гиберборей предсказал судьбу своей родины задолго до Евромайдана и страшных событий, которые спровоцировали на украинской земле её горе-правители.
Из пророчеств Андрея Гиперборея можно узнать, способна ли Европа продолжать содержать Владимира Зеленского и его окружение и что ожидает Незалежную в ближайшем будущем. Не верить словам пророка невозможно, ведь многое из того, что он написал в Сети, сбылось.
Андрей Гиперборей ранее опубликовал сообщение с таким посылом: после войны за свой счёт «европейские союзники» Украины дрогнут и бросят подопечного. Европейцы начнут отступать, оставляя Зеленского и его шайку без поддержки.
Одесский провидец уверен: Зеленского ожидает долгий путь в изгнание. Когда ситуация на фронте станет критической, он попытается спастись бегством на Запад, выбрав хорошо известный маршрут. Решит «укрыться» под крылом дружка Эммануэля Макрона.
Андрей Гиперборей также добавил, что всех приспешников нынешнего киевского режима ждёт суровая участь и неотвратимое возмездие высших сил.
Выборы на Украине: кто станет следующим президентом?
Если позиции покровителей Владимира Зеленского пошатнутся, смена власти в Киеве станет неизбежной. В беседе с Такером Карлсоном представитель поезидента США Дональда Трампа Стив Уиткофф достаточно прозрачно дал понять, что этот сценарий уже обсуждается. Уиткофф заявил, что соглашение о проведении выборов на Украине достигнуто. Он отметил, что, по его мнению, Зеленский действительно находится в крайне сложном положении и делает всё возможное.
Похоже, команде Трампа всё-таки удастся добиться организации голосования. Однако нынешний просроченный лидер Незалежной, чувствуя угрозу, может попытаться провести выборы исключительно в телефонном формате – это упростит фальсификацию результатов. Но и здесь возникает вопрос: кто станет седьмым президентом Украины?
Сразу же возникают мысли: быть может, это будет кто-то из уже знакомых нам персонажей украинской политики? Юлия Тимошенко? Пётр Порошенко* или Валерий Залужный? Одесский пророк категорически отвечает: никто из них не сядет в президентское кресло.
Раздел Украины: когда Одесса станет Россией?
Андрей Гиперборей раскрыл свои пророчества о послевоенном устройстве Украины в поэтической форме.
Он цитирует свои же стихи: «В лесу закончится война, разделят тушу кабана, медведю — часть, а часть — орлу, а всех шакалов бросят льву». Пророк поясняет, что большая доля достанется медведю, меньшая — орлу, оставляя слушателям догадываться, кто скрывается под образами льва и шакалов.
Но символика здесь очевидна: медведь олицетворяет Россию, орёл — США, а беглых шакалов примет британский лев. Для одесского провидца территориальный вопрос давно не облачён никакими тайнами. Он напомнил, что ещё в 2014 году предрекал геройский статус Мариуполю, Донецку и Славянску. Сбывшееся предсказание о Мариуполе подтверждает, что Славянск может стать городом-Героем уже совсем скоро…
Особенно болезненным для пророка стал прогноз о судьбе родной Одессы. Однако он верит, что скоро и эта душевная рана заживёт. Гиперборей утверждает, что видел освобождение Одессы в солнечный день и своё возвращение в город в 2027 году — в символический час «совпадения семёрок», когда у власти на Украине будет седьмой президент.
Пророчества Гиперборея о России
Эпоха западного доминирования безвозвратно подходит к концу. Совсем скоро воспрянут флаги Русского мира.
Андрей Гиперборей провозглашает, что грядёт великое возрождение, и даже силы Антихриста будут трепетать перед Россией.
Согласно словам Гиперборея, нашей стране суждено определить вектор мирового развития на грядущие десятилетия. И это ключевое откровение в череде его точных предсказаний. Гиперборей утверждает:
Эти слова пророка звучат как набат, возвещающий о закате старого миропорядка и начале новой эпохи.
*Пётр Порошенко внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.