Пятница, 24 февраля, 2023
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Зеленский заявил о подготовке к захвату Крыма

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Фото: кадр из видео / Telegram-канал Зеленского

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил о готовности Киева провести операцию по захвату Крыма на пресс-конференции в честь годовщины начала специальной военной операции РФ.

Он отметил, что морально Украина готова, сейчас происходит техническая подготовка. На территории Украины формируются наступательные бригады, аккумулируется вооружение, а военные проходят подготовку даже за пределами страны.

Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации в результате добровольного выражения воли его населения в 2014 году.

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