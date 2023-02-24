Зеленский заявил о подготовке к захвату Крыма

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил о готовности Киева провести операцию по захвату Крыма на пресс-конференции в честь годовщины начала специальной военной операции РФ.

Он отметил, что морально Украина готова, сейчас происходит техническая подготовка. На территории Украины формируются наступательные бригады, аккумулируется вооружение, а военные проходят подготовку даже за пределами страны.

Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации в результате добровольного выражения воли его населения в 2014 году.