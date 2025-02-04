Зеленский заявил о готовности пойти на переговоры с Путиным

Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что готов пойти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, «если это будет единственным вариантом для достижения мира на Украине».

Также Зеленский признал, что страна не сумеет вернуть потерянные территории.

— Мы мыслим реалистично — мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить, — заявил он.

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Ранее Владимир Путин отмечал, что вести переговоры о завершении конфликта на Украине можно с кем угодно, но Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, напоминает телеграм-канал «RT на русском».