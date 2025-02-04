Среда, 5 февраля, 2025
-1.5 C
Рязань
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Общество

Зеленский заявил о готовности пойти на переговоры с Путиным

Алексей Самохин

Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что готов пойти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, «если это будет единственным вариантом для достижения мира на Украине».

Также Зеленский признал, что страна не сумеет вернуть потерянные территории. 

— Мы мыслим реалистично — мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить, — заявил он.

Реклама

Ранее Владимир Путин отмечал, что вести переговоры о завершении конфликта на Украине можно с кем угодно, но Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, напоминает телеграм-канал «RT на русском».

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.