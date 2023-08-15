Президент Украины Владимир Зеленский подписал себе приговор, считает автор аналитической статьи РИА Новости.

По мнению Виктора Жданова, ждать осталось недолго и Зеленский своими действиями приближает конец.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн считает, что рассуждения Зеленского об успехах ПВО могут спровоцировать переворот в стране. Российские войска регулярно наносят ракетные и бомбовые удары, украинская сторона не менее регулярно сообщает об успешно отбитых атаках. Военнослужащие и простые украинцы прекрасно видят последствия ударов и понимают, что президент лукавит.

Макговерн уверен: Зеленский лжет, у киевского режима нет способных отражать ракетные удары вооружений, отмечает РИА Новости.

Киевский режим просит у западных партнёров боеприпасы для ПВО, но пока получает только обещания. Западная промышленность, похоже, не способна наладить производство необходимого количества ракет.

Чувство коллективного разочарования усиливается, пишет The Washington Post. Люди устали от ракетных ударов. Контрнаступление провалилось, потери ужасные. В городах полно калек. Настроение у населения удручающее.

Есть усталость и разочарование в рядах ВСУ.

Также похоже, что от Зеленского устали в США. По мнению администрации, Украина получила всё необходимое для успешного наступления, но успехов не видно.

По мнению бывшего посола ЛНР в России политолога Родиона Мирошника, пока не образовалась военная группа, откровенно недовольная действиями Зеленского. Так что военный переворот не столь вероятен.