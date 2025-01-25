Суббота, 25 января, 2025
-0.1 C
Рязань
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Общество

Зеленский неожиданно объяснил запрет на переговоры с Россией

Алексей Самохин

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным. 

Зеленский пояснил на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, что подписал указ с целью «остановить сепаратизм» в стране. Он подчеркнул, что запретил любым украинским политикам вести переговоры с российской стороной.

Кроме того, Зеленский отметил, что указ был издан в тот период, когда российские войска находились под Киевом.

Реклама

На самом деле указ был подписан 30 сентября 2022 года, к тому моменту российские войска уже давно отошли от столицы, замечает «Московский комсомолец». 

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.