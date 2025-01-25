Зеленский неожиданно объяснил запрет на переговоры с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский пояснил на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, что подписал указ с целью «остановить сепаратизм» в стране. Он подчеркнул, что запретил любым украинским политикам вести переговоры с российской стороной.

Кроме того, Зеленский отметил, что указ был издан в тот период, когда российские войска находились под Киевом.

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На самом деле указ был подписан 30 сентября 2022 года, к тому моменту российские войска уже давно отошли от столицы, замечает «Московский комсомолец».