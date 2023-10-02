Здоровое питание сокращает риск возникновения рака

Одним из самых главных факторов, способствующих образованию рака, является несоблюдение элементарных правил здорового питания. Об этом сообщила специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Вера Евстигнеева.

«Мы есть то, что мы едим». И с этим трудно спорить. Действительно, питание — основной фактор, определяющий состояние здоровья. Современный мир предоставил огромный выбор продуктов. И человеку трудно ориентироваться в этом множестве. Реклама делает свое черное дело. Становится все труднее понимать, а что собственно мы едим?

Невозможно понять, является ли молоко молоком, а немолочным продуктом, а колбаса изделием из мяса, а не набором из соевого белка, крахмала, ливера и пищевых добавок. Ведь реальный состав продукта порой сильно отличается от того, что указано на упаковке. Контроль отсутствует. Получается, что человек ест то, что производители создали под предлогом еда.

Но, все-таки, есть общий подход, на который человек должен опираться, а именно овощи и фрукты, особенно желтого и красного цвета, лук, чеснок, капуста. Все это необходимая еда, способствующая профилактике злокачественных образований. А вот красное мясо и продукты, содержащие трансжиры, стоит исключить из рациона. И избыточное потребление жира тоже связывают с риском рака молочной железы.

Регулярное использование в пищу достаточного количества клетчатки благотворно сказывается на пищеварении. Связывает и выводит из организма ряд канцерогенов, что снижает вероятность заболеть раком молочной железы, самого распространенного заболевания из злокачественных новообразований.

Ну и, конечно, исключить из пищи канцерогены. Значительное их количество содержится в копченной пище и продуктах, содержащих нитрит натрия. Так, при копчении из дыма в продукты попадает много фенолов и бензолов, которые являются сильными канцерогенами. Нитрит натрия, Е250, добавляется в продукты мяса и рыбы с целью придания розовой окраски и для консервации. При термической обработке таких продуктов нитрит натрия преобразуется в нитрозамин, который является канцерогеном и приводит к раку молочной железы и не только.

При таком изобилии продуктов питания очень важно выбрать те, которые полезны для организма, и приготовить из них разнообразные блюда, но только безопасным способом. Используйте тушение, варение, запекание. Для этого существует много бытовой техники, которая поможет любой хозяйке. При соблюдении правил здорового питания каждый человек поможет своему организму быть здоровым и счастливым.