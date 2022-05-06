Здания на территории рязанского завода ЖБИ-8 начали сносить

В Рязани начали сносить здания на территории железобетонного комбината №8 на улице Чкалова. Фото опубликовала «Новая газета» 6 мая.

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По данным СМИ, работы начались ещё до майский праздников.

Напомним, на территории бывшего ЖБИ-8 (в границах улиц Чкалова, Весенняя, Высоковольтная, Островского) планируют возвести несколько многоэтажек. Строительство пройдёт в два этапа.

В рамках первого строители возведут два дома высотой 10 этажей и один дом с переменной высотностью от 18 до 25 этажей. Там же разместят трансформаторную подстанцию.

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Второй этап предполагает возведение ещё двух домов переменной высотностью от 18 до 25 этажей. Также будет построена парковка на 80 машиномест.