Здания на территории рязанского завода ЖБИ-8 начали сносить

В Рязани начали сносить здания на территории железобетонного комбината №8 на улице Чкалова. Фото опубликовала «Новая газета» 6 мая.
По данным СМИ, работы начались ещё до майский праздников.
Напомним, на территории бывшего ЖБИ-8 (в границах улиц Чкалова, Весенняя, Высоковольтная, Островского) планируют возвести несколько многоэтажек. Строительство пройдёт в два этапа.
В рамках первого строители возведут два дома высотой 10 этажей и один дом с переменной высотностью от 18 до 25 этажей. Там же разместят трансформаторную подстанцию.
Второй этап предполагает возведение ещё двух домов переменной высотностью от 18 до 25 этажей. Также будет построена парковка на 80 машиномест.