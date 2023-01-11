Зажатая дверьми 85-летняя пассажирка погибла под колёсами автобуса

В Красноярске следователи проводят проверку по факту гибели 85-летней женщины в результате ДТП в пассажирском автобусе. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главного следственного управления СК РФ.

ЧП случилось утром 11 января на остановке общественного транспорта «Автовокзал Восточный» на улице Глинки города Красноярска. Женщина пыталась зайти в салон автобуса № 60. Водитель, не убедившись в безопасности пассажиров, закрыл двери. Пенсионерку зажало дверьми, она упала под колёса автобуса. Водитель, не заметив пассажирку, начал движение…

Проверку следователи проводят на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). С большой долей вероятности можно предположить, что по факту ДТП в ближайшее время возбудят уголовное дело.