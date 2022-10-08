Завершить работы на Касимовском шоссе, ставшие причиной пробки, планируется 14 октября

Водовод был введен в эксплуатацию в 1978 году. В июле при выполнении ремонтных работ и визуальном осмотре было установлено, что он находится в крайне изношенном состоянии, требуется его замена. Была подготовлена проектно-сметная документация, проведены подготовительные работы.

26 сентября начался ремонт. На сегодняшний день из 350 метров, которые необходимо пройти по проезжей части, выполнено 320, оставшийся участок трубопровода необходимо проложить в районе остановки общественного транспорта Кальное. Эти работы будут вести в ночное время с субботы на воскресенье, чтобы не затруднять движение общественного транспорта. Днем будут производить переключение существующих сетей.

Подрядчик всеми силами старается ускорить процесс. Для этого он изменил режим работы с 8-часового на 12-часовой. Для увеличения пропускной способности участка автодороги по Касимовскому шоссе был изменен режим работы светофора на пересечении Касимовского шоссе с ул. Тимуровцев.

Работы сложные. На участке большое количество подземных инженерных коммуникаций. Чтобы их обойти, раскопали порядка 20 котлованов. Чтобы не повредить существующий водовод, было решено соединить два метода — бурение и ремонт открытым способом. Использование метода горизонтального направленного бурения позволило не вскрывать новый асфальт на двух участках — на въезде к ТЦ «Лента» и проезжей части по ул. Тимуровцев. Работа в ночное время затруднена в связи с использованием шумной тяжелой строительной техники в зоне плотной жилой застройки.

Стараемся минимизировать дискомфорт для жителей — сейчас водоснабжение всех потребителей осуществляется в полном объеме. Но для переключения со старого водовода на новый на одну ночь все же потребуется отключение водоснабжения. Дополнительно обязательно предупредим об этом горожан.

По сути движение транспорта на участке не останавливали, действительно, были затруднения, но сейчас их гораздо меньше.

Асфальтирование участка в два слоя начнется в понедельник, если позволит погода. К работам на конечной точке в районе светофора рядом с поворотом на ТЦ «Лента» планируют приступить во вторник. Завершить работы на проезжей части подрядчик планирует до 14 октября.