Завершился второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»

Второй форум ветеранов СВО «Вместе победим» прошел с 14 по 17 января в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Участниками мероприятия, организованного фондом «Защитники Отечества», стали более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов нашей страны, а также социальные координаторы и руководители региональных филиалов фонда, представители власти и экспертного сообщества.

В рамках программы форума для демобилизованных бойцов прошли образовательные лекции, мастер-классы, творческие встречи. Герои получили на площадке персональные консультации от федеральных ведомств — Минтруда РФ, Минобрнауки РФ, Социального фонда России и профильных департаментов центрального аппарата фонда.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.