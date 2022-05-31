Завершены работы по устройству наружного освещения Восточной окружной дороги

30 мая состоялась комиссионная приемка объекта с участием представителей администрации города, депутатского корпуса, подрядчика и общественности. Кроме того, качество наружного освещения Восточной окружной дороги было дополнительно проверено в ночное время.

Как сообщили специалисты управления благоустройства города, подрядчик должен был установить в срок до 31 мая на участке почти в 2,5 км 87 металлических опор со светодиодными светильниками. В тестовом режиме линия освещения была включена с опережением срока – уже 25 мая.

Участники комиссии высоко оценили результат работы, прежде всего, отмечено исполнение контракта в установленные сроки и качество самих работ.

В ходе реализации проекта были применены светодиодные светильники с высокой степенью энергоэффективности и световой отдачей. Выбрана комфортная для глаз цветовая температура, а светораспределение позволяет получить равномерно освещенную дорогу.

Гарантия на светильники составляет 5 лет. Управление освещением происходит в автоматизированном режиме. Линия освещения уже подключена в систему заказчика по дистанционному контролю.

Опоры установлены металлические с горячеоционкованным покрытием, которое десятками лет защищает металл от коррозии, сообщила пресс-служба администрации Рязани.