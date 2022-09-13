Завершено расследование дела об убийстве семьи в Омской области

В Омской области завершено расследование уголовного дела об убийстве семьи в селе Юрьевка Павлоградского района. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
В январе 2022 года были убиты 35-летняя женщина, её 38-летний сожитель и 10-летняя дочь инвалид. Обвиняемыми по делу проходят 14-летняя дочь погибшей женщины и 18-летний знакомый девочки. Дело возбудили по пп. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, 14-летяя девушка договорилась со своим парнем, которому на тот момент было 17 лет, совершить убийство. Родственники были против дружбы молодых людей, в семье сложились неприязненные отношения.
Ночью 22 января 2022 года девушка открыла парню дверь дома, он зашёл в жилище и убил спящих взрослых и 10-летнюю девочку. У ребёнка были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сестра ухаживать за ней не собиралась.
14-летняя девушка, взяв с собой 6-летнего брата после убийства побежала к соседям. Она рассказала о ворвавшемся в дом незнакомом мужчине, убившем родителей. Позднее помогла составить полиции фоторобот «подозреваемого».
Полиция сначала искала мужчину с бородой, силовики проводили опрос жителей села. Для расследования привлекли криминалистов Главного следственного управления СК РФ. По итогам их работы следствие усомнилось в правдивости девочки.
Повторные допросы проводились при помощи психологов ГСУ, подростки рассказали правду об убийстве. Парень выдал следствию нож и окровавленную одежду, показал на месте, как убивал людей. Девочка вину признала частично.
По инициативе следствия обвиняемым ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оба признаны психиатрами вменяемыми.
Обвиняемый ознакомились с материалами дела, его готовятся передать в суд.