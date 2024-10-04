Завершен первый этап строительства глэмпинг-парка «Березки» в Рыбновском районе

C 2023 года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на реализацию инвестпроектов по развитию глэмпинга в рязанском регионе направлено 70 млн рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области Артём Никитин во время рабочего визита 3 сентября в один из строящихся глэмпинг-парков, который расположен вблизи села Новоселки Рыбновского района.

— Сегодня развитию глэмпингов уделяется особое внимание и у нас в регионе, и на уровне страны, в целом, поскольку такой вид отдыха становится все более востребованным у туристов. В отличие от традиционного «палаточного» отдыха, в глэмпинге создают полноценные условия проживания. Это готовая гостиничная инфраструктура, которая создается на природе. По профильному нацпроекту на поддержку в реализации таких проектов направлено свыше 70 млн рублей, инвесторы со своей стороны вложили более 80 млн рублей. Их глэмпинги позволят увеличить номерной фонд приема этой категории туристов на 52 единицы.

Как отметил инвестор проекта «Березки», гендиректор группы компаний Norke Александр Маслов, на сегодняшний день строительство глэмпинга завершено на 80%. Менее чем за год построены 18 некапитальных деревянных домиков и сейчас ведется их внутренняя отделка, благоустройство зоны отдыха — всесезонных купелей, площадок для барбекю. В скорой перспективе — строительство ресторана, русской бани, зоны ресепшена, велодорожек, организация проката тюбинга.

В ближайшие выходные в глэмпинге пройдет тестовый заезд, а со следующей недели будет полностью готова к сдаче первая линия из шести домиков. Официальное открытие глэмпинг-парка запланировано на середину декабря этого года.

Реализация проекта ведется при поддержке Корпорации развития Рязанской области. В частности, специалисты компании оказали помощь в электрификации глэмпинга в кратчайшие сроки.

В Рязанской области глэмпинги уже работают в «Экопарке Поляны» и в «Окской жемчужине», ведется реализация глэмпинговых инвестпроектов в Рязанском, Касимовском, Спасском, Клепиковском и Шиловском районах.