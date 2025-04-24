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Фото: ryazan.er.ru
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Завершается приём документов от участников праймериз «Единой России» в Рязанскую облдуму

Алексей Самохин

24 апреля — крайний срок подачи документов от тех, кто намерен принять участие в партийной процедуре предварительного голосования «Единой России» перед выборами в Рязанскую областную Думу. Об этом сообщает сайт регионального отделения партии.

По данным организаторов, на сегодняшний день свои документы подали уже 235 человек. Конкурс на участие составляет в среднем 6 человек на одно место. Отмечается, что более 80% подавших заявки участвуют в процессе впервые. Среди претендентов — участники специальной военной операции, добровольцы, представители сферы образования и здравоохранения, а также активисты молодёжного крыла партии.

Итоговый список кандидатов, которые примут участие в предварительном голосовании, будет опубликован не позднее 29 апреля. Зарегистрироваться в качестве избирателя и проголосовать за своего кандидата можно до 23 мая на сайте с помощью учетной записи «Госуслуг».

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