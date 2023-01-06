Россиян предупредили о мощных последовательных вспышках на солнце, которые произойдут в январе 2023 года. Затяжная магнитная буря сильно повлияет на самочувствие метеозависимых россиян.

Вспышки на солнце начнутся 17.01 и завершатся лишь к 24.01. Каждый день этого периода проблемы со здоровьем могут испытывать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата.

17 января ожидается магнитная буря мощностью 3-4 балла. Её влияние ощутят на себе метеозависимые люди. 18 января сила магнитного удара будет расти, и тогда риск почувствовать недомогания есть у многих. Сила ударов 5 баллов ожидается 19 и 20 января. В этот период специалисты советуют людям, ощущающим недомогания, исключить физические нагрузки, соблюдать режим работы и отдыха, правильно питаться.

Удары силой 4 балла ожидаются с 21 по 24 января. В этот период также есть риск возникновения проблем со здоровьем у метеозависимых людей.