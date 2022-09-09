Пятница, 9 сентября, 2022
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Застройщик восстановит разрушенный асфальт на улице Медицинской в Рязани

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Мэрия Рязани отреагировала на жалобу жителей микрорайона Приокский, которые сообщили о разрушенном асфальтовом покрытии дороги. Пост был опубликован в группе Рязань.

Речь идёт об улице Медицинской, там застройщик во время проведения работ в четырёх местах раскопал уложенный несколько месяцев назад асфальт.

В администрации отметили: строительная компания занимается врезкой инженерных коммуникаций к новому дому. Компания гарантирует восстановить испорченный асфальт.

При этом застройщик даёт гарантию – 10 лет. Соответствующее письмо уже передано в управление благоустройства.

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