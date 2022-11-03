Заслуженный военный лётчик Юрий Сушков назначен директором Липецкого аэропорта

Директором липецкого аэропорта назначен заслуженный военный лётчик России Юрий Сушков, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

Сушков уже начал работу в новой должности.

Юрий Александрович — один из основателей пилотажной группы «Соколы России», лётчик-снайпер. В период 2016-2022 руководил Липецким авиацентром, имеет боевой опыт.

Среди наград Сушкова — ордена Красной Звезды, Александра Невского. Лётчик имеет Благодарность президента России. У нового руководителя Липецкого аэропорта два высших образования, есть научная степень в области технических наук.

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