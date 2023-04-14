«Защита» и «Атака»: ВТБ выявил лучших в машинном обучении

ВТБ подвел итоги соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2023, которое банк организует третий год подряд. Более 2 тыс. решений от участников из 81 региона России, 100 команд, 2 задачи в новом направлении состязательного машинного обучения — Adversarial ML и специальная номинация за лучшее публичное решение. Призовой фонд составил 2 млн рублей.

В этом году участникам одновременно было предложено состязаться как в организации атак на ИИ, так и в разработке методов его защиты. Атакующие впервые смогли соревноваться с защищающимися в формате турнира. Это позволило узнать, насколько реальна угроза атаки на ИИ, если для модели машинного обучения будет обеспечена дополнительная защита.

Проверять возможности атак и защиты участникам предстояло не на академической, а на реальной бизнес-задаче — предсказании дефолта клиента по кредиту. Для участников были сформированы синтетические обезличенные данные клиентских транзакций. В задаче «Атака» необходимо было изменять транзакции, подаваемые на вход модели, чтобы максимально исказить ее результаты. А в задаче «Защита» требовалось подготовить собственную модель, которая работает не хуже, чем предоставленная, но при этом еще и защищена от атак.

«Всего за несколько лет существования Data Fusion из небольшой конференции для data science специалистов выросла в одно из ключевых событий в сфере больших данных. Сегодня это уже целая экосистема, включающая, кроме конференции, кросс-отраслевую премию и уникальное соревнование по машинному обучению, которое позволяет не только испытать свои знания и получить денежные призы, но и быть замеченным одним из крупнейших банков в стране. Например, призером соревнования прошлого года стал талантливый старшеклассник из Липецка, которому мы предоставили гранд на обучение в выбранном им вузе. В этом году он снова — в тройке лидеров в обеих задачах. Это доказывает, что проведение подобных соревнований — эффективный инструмент поиска таланов на технологическом рынке. А таланты нам очень нужны, мы готовы за них конкурировать», — рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Победителей соревнования определяли турниры, в которых лучшие 10 команд обеих задач сталкивались друг с другом, чтобы определить самых успешных. В тройку лидеров задачи «Защита» вошли: команда «Лаборатория», заняв первое место, Андрей Кузнецов — призер соревнования прошлого года — на втором месте, а также Евгений Казенов, замыкающий тройку лидеров. В задаче «Атака» лучшими стали Александр Дудин, Андрей Кузнецов и Андрей Мещеряков в составе команды «CONS». Андрей Кузнецов также стал первым в специальной номинации «Companion» за лучшее публичное решение в рамках соревнования.

Участники, занявшие места с 4 по 10, также получили денежные призы. Полный лидерборд задач «Защита» и «Атака» доступен на сайте соревнования.