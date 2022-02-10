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Четверг, 10 февраля, 2022

«Заповедные» монеты: как изображали животных?

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«Заповедные» монеты: как изображали животных?

7info
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На книжных полках рядом с энциклопедиями животного и растительного мира сегодня стоят Красная и Черная книги, из которых можно узнать об исчезающих и исчезнувших представителях флоры и фауны. Чтобы эти издания не пополнялись, человечество пытается всячески привлечь внимание к проблеме сохранения редких видов, от артистических перформансов и социальных роликов до государственных программ. Не остаётся в стороне и Банк России, регулярно выпускающий памятные монеты, на которых можно увидеть изображения животных и растений. Две основные серии – «Красная книга» и «Сохраним наш мир».

87 лет назад на рязанской земле появился Окский государственный природный заповедник. Его организовали для охраны и восстановления численности редкого зверька, русской выхухоли. Сегодня на территории заповедника фиксируют 40 видов животных, занесённых в Красную книгу России, и 169 видов, которые находятся в Красной книге Рязанской области. В день образования Окского заповедника вместе с рязанским отделением Банка России вспомним, как отражали некоторых его обитателей на памятных монетах.

Русская выхухоль

«Заповедные» монеты: как изображали животных?

Изучение и охрана выхухоли – задача, которую в Окском заповеднике реализуют с первых лет его существования. Еще 100 лет назад это был промысловый вид, но постепенно его численность сокращалась. Специалисты ведут непрерывный мониторинг и подсчёт: на территории охранной зоны Окского заповедника живет от 500 до 1000 этих зверьков, всего же в нашей стране их около 6 тысяч. В 2000 году Банк России выпустил в серии «Красная книга» серебряную монету, на которой изображена выхухоль. Тираж этой монеты — 3 тысячи экземпляров.

Бобр

«Заповедные» монеты: как изображали животных?
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 По рекам и озерам широко расселились бобры. В начале XX века вид был почти уничтожен на территории Рязанской области, но в конце 30-х годов в Окском заповеднике провели реинтродукцию – восстановили популяцию. Сейчас этих грызунов несколько сотен особей, часть бобров вывезли в другие регионы. В серии, которая призывает сохранить наш мир, Банк России выпустил сразу 8 памятных монет из золота и серебра. На них художники-медальеры изобразили, как бобы строят плотину, плавают, присматривают за детенышами.  

Лось

«Заповедные» монеты: как изображали животных?

В Окском государственном биосферном заповеднике обитают 4 вида копытных. Самый многочисленный – исконный обитатель мещерских лесов, лось. Статус заповедника позволил восстановить численность этих животных: до охранного статуса в лесах насчитывалось 12-15 особей, сейчас их количество выросло до 480. В серии «Сохраним наш мир» выпущено 7 памятных монет, где можно в деталях разглядеть бегущего сквозь лес лося, или отдыхающего на берегу водоема, или даже схватку двух взрослых самцов.

Зубр

«Заповедные» монеты: как изображали животных?

Спасение зубра было одним из первых международных природоохранных мероприятий, программу восстановления их популяция разработали еще в 20-х годах XX века. К тому моменту этот вид диких быков почти исчез: к концу десятилетия в 15 странах оставалось менее 50 особей. Окский заповедник стал третьим на территории СССР, где занялись разведением и расселением зубров. За шесть десятилетий здесь родилось почти 400 зубрят, которых затем перевезли в другие регионы. На памятной монете мощное животное появилось в 1997 году в серии «Красная книга».

Рысь

«Заповедные» монеты: как изображали животных?
зубр

Рысь хоть и является самым распространенным в России видом кошачьих, в Рязанской области внесена в региональную Красную книгу как сокращающаяся в численности. В заповеднике ежегодно отслеживают следы нескольких зверей. Появляется рысь в основном зимой. Эту кошку можно увидеть и в серии «Сохраним наш мир», где ей посвящены сразу 6 памятных монет в золоте и серебре.

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