«Заповедные» монеты: как изображали животных?

На книжных полках рядом с энциклопедиями животного и растительного мира сегодня стоят Красная и Черная книги, из которых можно узнать об исчезающих и исчезнувших представителях флоры и фауны. Чтобы эти издания не пополнялись, человечество пытается всячески привлечь внимание к проблеме сохранения редких видов, от артистических перформансов и социальных роликов до государственных программ. Не остаётся в стороне и Банк России, регулярно выпускающий памятные монеты, на которых можно увидеть изображения животных и растений. Две основные серии – «Красная книга» и «Сохраним наш мир».

87 лет назад на рязанской земле появился Окский государственный природный заповедник. Его организовали для охраны и восстановления численности редкого зверька, русской выхухоли. Сегодня на территории заповедника фиксируют 40 видов животных, занесённых в Красную книгу России, и 169 видов, которые находятся в Красной книге Рязанской области. В день образования Окского заповедника вместе с рязанским отделением Банка России вспомним, как отражали некоторых его обитателей на памятных монетах.

Русская выхухоль

Изучение и охрана выхухоли – задача, которую в Окском заповеднике реализуют с первых лет его существования. Еще 100 лет назад это был промысловый вид, но постепенно его численность сокращалась. Специалисты ведут непрерывный мониторинг и подсчёт: на территории охранной зоны Окского заповедника живет от 500 до 1000 этих зверьков, всего же в нашей стране их около 6 тысяч. В 2000 году Банк России выпустил в серии «Красная книга» серебряную монету, на которой изображена выхухоль. Тираж этой монеты — 3 тысячи экземпляров.

Бобр

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По рекам и озерам широко расселились бобры. В начале XX века вид был почти уничтожен на территории Рязанской области, но в конце 30-х годов в Окском заповеднике провели реинтродукцию – восстановили популяцию. Сейчас этих грызунов несколько сотен особей, часть бобров вывезли в другие регионы. В серии, которая призывает сохранить наш мир, Банк России выпустил сразу 8 памятных монет из золота и серебра. На них художники-медальеры изобразили, как бобы строят плотину, плавают, присматривают за детенышами.

Лось

В Окском государственном биосферном заповеднике обитают 4 вида копытных. Самый многочисленный – исконный обитатель мещерских лесов, лось. Статус заповедника позволил восстановить численность этих животных: до охранного статуса в лесах насчитывалось 12-15 особей, сейчас их количество выросло до 480. В серии «Сохраним наш мир» выпущено 7 памятных монет, где можно в деталях разглядеть бегущего сквозь лес лося, или отдыхающего на берегу водоема, или даже схватку двух взрослых самцов.

Зубр

Спасение зубра было одним из первых международных природоохранных мероприятий, программу восстановления их популяция разработали еще в 20-х годах XX века. К тому моменту этот вид диких быков почти исчез: к концу десятилетия в 15 странах оставалось менее 50 особей. Окский заповедник стал третьим на территории СССР, где занялись разведением и расселением зубров. За шесть десятилетий здесь родилось почти 400 зубрят, которых затем перевезли в другие регионы. На памятной монете мощное животное появилось в 1997 году в серии «Красная книга».

Рысь

зубр

Рысь хоть и является самым распространенным в России видом кошачьих, в Рязанской области внесена в региональную Красную книгу как сокращающаяся в численности. В заповеднике ежегодно отслеживают следы нескольких зверей. Появляется рысь в основном зимой. Эту кошку можно увидеть и в серии «Сохраним наш мир», где ей посвящены сразу 6 памятных монет в золоте и серебре.