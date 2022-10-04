Записаться в добровольцы и подать жалобу в случае ошибки при мобилизации можно на Госуслугах

Пользователи Госуслуг могут подать заявление на добровольное участие в СВО и обжаловать решение в рамках призыва по частичной мобилизации.

Для подачи заявки на добровольное участие в СВО нужно:

1. Открыть сервис «Стать добровольцем» на портале Госуслуг по клику на баннере на главной странице портала или перейти в него с помощью цифрового помощника Робота Макса.

2. Ознакомиться с критериями отбора и убедиться, что вы им соответствуете.

3. Заполнить анкету. Часть данных подгрузится автоматически из личного кабинета пользователя портала.

4. Выбрать ближайший военкомат.

5. Отправить заявку.

Ответ военкомата придёт в личный кабинет пользователя Госуслуг. В сообщении назначат дату и время посещения военкомата. Если заявитель передумает, он может не приходить в военкомат – никаких юридических обязательств при оформлении заявки не возникает.

С момента запуска сервиса «Стать добровольцем» на Госуслугах заявки на добровольное участие в специальной военной операции подали более 2 тысяч человек. Всего же с 21 сентября на портале Госуслуг было зафиксировано более 70 тысяч различных запросов на тему добровольного участия в СВО.

Также на Госуслугах доступен сервис по подаче жалобы в случае ошибки при мобилизации. Решение в случае ошибки можно обжаловать.

Подать заявление может как сам мобилизованный, так и его родственник за него. Заявителю понадобится указать сведения о мобилизованном, реквизиты повестки и документы, подтверждающие основание для отсрочки.

Заявление будет направлено в региональную комиссию по разбору жалоб и рассмотрено в короткие сроки. Такие комиссии созданы при призывных комиссиях по мобилизации, возглавляемых главами субъектов.