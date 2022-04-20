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Среда, 20 апреля, 2022

Зампред правительства Дмитрий Филиппов ответил на вопрос о строительстве песчаного карьера под Рязанью

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Зампред правительства Дмитрий Филиппов ответил на вопрос о строительстве песчаного карьера под Рязанью

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20 апреля в ходе публичного отчёта перед рязанцами зампред регионального правительства Дмитрия Филиппова ответил на вопрос о строительстве песчаного карьера у села Заокское. Вопрос Филиппову задал депутат Рязанской облдумы Григорий Парсентьев. Он поинтересовался, насколько безопасна реализация этого проекта для экологии – именно это волнует местных жителей.

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Дмитрий Филиппов отметил: согласно проекту, строительство песчаного карьера не несёт угрозы природе. При этом он высказался о значимости реализации проекта:

– В Рязанской области ведётся масштабное строительство – дорожное, жилищное, социальное. Карьерного песка не хватает. Песок из этого карьера будет составной частью инфраструктуры, которая создаётся, — отметил он

По его словам, в связи с многочисленными вопросами и опасениями граждан чуть позднее по проекту будут проработаны и даны соответствующие разъяснения.

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