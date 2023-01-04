Среда, 4 января, 2023
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Заммэра Рязани Ромодин провёл объезд городских территорий

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Заместитель мэра Рязани Михаил Ромодин по поручению главы администрации города Елены Сорокиной контролирует работы по зимней уборке территорий. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

4 января Ромодин и заместитель руководителя Дирекции благоустройства Анастасия Зайцева осмотрели ряд общественных территорий, оценили состояние тротуаров, остановок общественного транспорта.

По информации мэрии, спецтехника и работники ежедневно обрабатывают реагентами пешеходные дорожки, особое внимание уделяя локациям для праздничных гуляний.

По словам Зайцевой, из-за регулярной смены погоды практически ежедневно приходится менять технологии уборки.

— Привлекли дополнительные бригады ручного труда. До плитки очистили большую часть Лыбедского бульвара, улицы Почтовой. Сейчас мы опять в минусовых температурах, но видим, что реагент сработал, — рассказал она.

Во время проверки выявлены недостатки. Например, остановка общественного транспорта на площади Ленина убрана, но прилотковая зона требует ручной очистки от снега и льда. Есть вопросы к обработке нескольких лестниц.

В ближайшие дни упор сделают на посыпку тротуаров песко-соляной смесью, так как ожидается похолодание, вода превратится в лёд.

Заммэра Рязани Ромодин провёл объезд городских территорий
Заммэра Рязани Ромодин провёл объезд городских территорий
Заммэра Рязани Ромодин провёл объезд городских территорий
Заммэра Рязани Ромодин провёл объезд городских территорий
Заммэра Рязани Ромодин провёл объезд городских территорий

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