Заммэра Рязани Ромодин провёл объезд городских территорий

Заместитель мэра Рязани Михаил Ромодин по поручению главы администрации города Елены Сорокиной контролирует работы по зимней уборке территорий. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
4 января Ромодин и заместитель руководителя Дирекции благоустройства Анастасия Зайцева осмотрели ряд общественных территорий, оценили состояние тротуаров, остановок общественного транспорта.
По информации мэрии, спецтехника и работники ежедневно обрабатывают реагентами пешеходные дорожки, особое внимание уделяя локациям для праздничных гуляний.
По словам Зайцевой, из-за регулярной смены погоды практически ежедневно приходится менять технологии уборки.
Во время проверки выявлены недостатки. Например, остановка общественного транспорта на площади Ленина убрана, но прилотковая зона требует ручной очистки от снега и льда. Есть вопросы к обработке нескольких лестниц.
В ближайшие дни упор сделают на посыпку тротуаров песко-соляной смесью, так как ожидается похолодание, вода превратится в лёд.
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