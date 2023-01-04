Заммэра Рязани Ромодин провёл объезд городских территорий

Заместитель мэра Рязани Михаил Ромодин по поручению главы администрации города Елены Сорокиной контролирует работы по зимней уборке территорий. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

4 января Ромодин и заместитель руководителя Дирекции благоустройства Анастасия Зайцева осмотрели ряд общественных территорий, оценили состояние тротуаров, остановок общественного транспорта.

По информации мэрии, спецтехника и работники ежедневно обрабатывают реагентами пешеходные дорожки, особое внимание уделяя локациям для праздничных гуляний.

По словам Зайцевой, из-за регулярной смены погоды практически ежедневно приходится менять технологии уборки.

— Привлекли дополнительные бригады ручного труда. До плитки очистили большую часть Лыбедского бульвара, улицы Почтовой. Сейчас мы опять в минусовых температурах, но видим, что реагент сработал, — рассказал она.

Во время проверки выявлены недостатки. Например, остановка общественного транспорта на площади Ленина убрана, но прилотковая зона требует ручной очистки от снега и льда. Есть вопросы к обработке нескольких лестниц.

В ближайшие дни упор сделают на посыпку тротуаров песко-соляной смесью, так как ожидается похолодание, вода превратится в лёд.