Заммэра объяснил, кому жаловаться на невывезенный в Рязани мусор

Заместитель мэра Рязани Михаил Ромодин объяснил, к кому обращаться с жалобами на невывезееный в городе мусор. Сообщение появилось на его странице ВКонтакте.

Заммэра отметил: в дни праздничных мероприятий службы города работали в усиленном режиме. Вместе с тем рязанцы начинают возвращаться из отпусков, и увеличивается нагрузка на систему сбора ТКО. В сетях появляется множество обращений с жалобами на вывоз во дворах.

— Крайне важно обеспечить поддержание чистоты и порядка в общественных местах и рядом с жилыми домами. Беру этот вопрос под личный контроль. Прошу сообщать о любых нарушениях. Если вы заметили, что территория возле вашего дома не убрана, а мусор с площадки сбора ТКО своевременно не вывезен, пожалуйста, присылайте фото нарушения с адресом, — пишет Ромодин.

Заммэра просит присылать фото с указанием локаций на его страничку, а также на страницы префектов Кирилла Горелова (Октябрьский район), Олега Морозова (Железнодорожный район), Михаила Палачёва (Советский район) и Вячеслава Трусова (Московский район).