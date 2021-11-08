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Понедельник, 8 ноября, 2021
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Замгубернатора Костромской области по социальным вопросам назначена жена мэра города Елена Журина

Александр Ильин
Фото: ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ. КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

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Заместителем губернатора Костромской области по социальным вопросам стала супруга мэра города Елена Журина. Об этом сообщает региональный КП. 

В понедельник, 8 ноября, после 7 лет работы свой пост покинула прежняя заместительница главы региона Ольга Ерёмина. В настоящий момент Журина готовится приступить к своим новым обязанностям. 

Прежде Елена Журина работала в комитете по физической культуре и спорту, управлениях по взаимодействию с муниципальными образованиями и по обеспечению деятельности мировых судей, руководила департаментом культуры. В 2020 году была назначена на должность директора департамента по труду и социальной защите населения.

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