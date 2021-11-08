Замгубернатора Костромской области по социальным вопросам назначена жена мэра города Елена Журина

Заместителем губернатора Костромской области по социальным вопросам стала супруга мэра города Елена Журина. Об этом сообщает региональный КП.

В понедельник, 8 ноября, после 7 лет работы свой пост покинула прежняя заместительница главы региона Ольга Ерёмина. В настоящий момент Журина готовится приступить к своим новым обязанностям.

Прежде Елена Журина работала в комитете по физической культуре и спорту, управлениях по взаимодействию с муниципальными образованиями и по обеспечению деятельности мировых судей, руководила департаментом культуры. В 2020 году была назначена на должность директора департамента по труду и социальной защите населения.