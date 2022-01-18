Замглавы администрации Ясинский проверил ликвидацию сосулек в центре Рязани

Исполняющий обязанности заместителя главы мэрии Борис Ясинский проинспектировал ликвидацию сосулек и наледи на зданиях в центре Рязани, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сосульки нашли на Первомайском проспекте, д.37. На управляющую организацию составлен протокол.

На Фирсова, 16 над входной группой обнаружили снежную наледь. Её очистку проверят на этой неделе.

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Большое количество сосулек также было на Есенина, 69, 67. Управляющей компании направили уведомление о необходимости немедленного удаления наледи.