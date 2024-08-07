О том, кто выходит на пенсию в этом году и какие изменения в пенсионном обеспечении ожидают рязанцев, рассказала заместитель управляющего ОСФР по Рязанской области Ирина Шитова.

Ирина Шитова отметила, что в этом году пенсия по старости может быть назначена женщинам 58 лет и мужчинам, возраст которых достиг — 63 года. Для получения страховой пенсии теперь необходимо минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.

«В настоящее время в Рязанской области около 300 тысяч получателей страховой пенсии по старости. В это число входят и работающие и неработающие пенсионеры», — рассказала Ирина Шитова.

Рязанцам напомнили и об индексации пенсии. Страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров индексируется ежегодно 1 января. В этом году страховая пенсия у 238 тысяч неработающих рязанцев увеличилась на 7,5%. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению индексируются 1 апреля, с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. В этом году прибавку получили более 38 тысяч рязанцев.

Отделение Социального фонда России по Рязанской области возобновит индексацию выплат пенсионерам, продолжающим работать, в соответствии с поправками в федеральный закон о страховых пенсиях, которые вступают в силу со следующего года. Согласно им, пенсия работающих пенсионеров в Рязанской области будет повышаться точно так же, как и у неработающих пенсионеров.

«Со следующего года все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от того, работает человек или нет. Особенность заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации. Такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам», — отметила Ирина Шитова.

Возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам в следующем году пройдет автоматически. Отделение СФР по Рязанской области проводит все плановые индексации автоматически.