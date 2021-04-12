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Понедельник, 12 апреля, 2021
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Зам главы администарции Рязани приняла участие в мероприятие, посвящённом Дню космонавтики

Валерия Мединская
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В понедельник, 12 апреля, в школе №16 прошли мероприятия в честь 60-летия первого полета человека в космос. В них приняла участие заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина. Она посетила школьный музей космонавтики им. К.Э. Циолковского и тематические классные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администарции города.

– 60 лет назад произошел прорыв – первый в мире человек Юрий Гагарин совершил полет в космос. Уверена, что вам много рассказывали об этом. У вас есть уникальная возможность посещать ваш музей и узнавать много интересного об освоении космоса, что дает вам дополнительные возможности учиться и развиваться, – обратилась Надежда Штевнина к школьникам.

Заместитель главы администрации посетила экскурсию, выставку детского творчества «От полета Ю.А. Гагарина до полета детской мечты», а также тематические занятия «Через тернии к звездам», «Космические собаки», «Сын Земли» и школьный флэшмоб «Он сказал: «Поехали!»

Единственный в городе музей космонавтики им. К.Э. Циолковского работает в школе №16. В нём представлены различные экспонаты, касающиеся полета человека в космос, а также рассказывается о рязанцах-космонавтах. Среди экспонатов музея находятся подлинные элементы космических кораблей, фотографии и документы.

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