Законы о запрете ЛГБТ-пропаганды примут до конца года

Законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды и о наказании за его невыполнение Госдума может принять в окончательном чтении до конца года. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета нижней палаты по информационной политике Александр Хинштейн.

– Это очень важная, даже приоритетная задача. Поэтому мы сейчас активно занимаемся корректировками всего пакета законопроектов по этой теме, чтобы все понятия были точно сформулированы и не возникало двусмысленности в трактовке, — пояснил парламентарий.По его словам, поправки в документы еще могут вноситься, в том числе в части ужесточения ответственности.

Хинштейн добавил, что запрещать непосредственно гомосексуальные отношения, при этом, депутаты не намерены. Депутаты Госдумы 27 октября единогласно приняли в первом чтении законопроекты «О внесении изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Они устанавливают запрет на ЛГБТ-пропаганду и наказание за невыполнение новых норм.

В новой редакции статьи 6.21 КоАП предлагается распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых.

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