Законны ли поборы в школах и детских садах

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Родители несовершеннолетних детей довольно часто сталкиваются с необходимостью внести деньги на покупку игрушек и нового линолеума в детском саду, на ремонт класса и подарки учителям в школе. И это лишь часть добровольно-принудительных сборов, которые заведующие, директора или родительский комитет просят устроить ради обеспечения комфортных условий обучения ребят.

Насколько законна такая практика, как проверить, куда ушли деньги и что делать, если «общественность» настоятельно требует скинуться на нужное дело, а вы с этим категорически не согласны. Ответам на эти непраздные вопросы мы и посвятили этот небольшой обзор.

Бесплатное удовольствие

Для начала напомним, что в России Конституция гарантирует бесплатность и общедоступность как дошкольного, так и школьного образования. Причем не только обучение в государственных детских садах и школах, но пользование игрушками и учебниками для каждого ребёнка бесплатно.

В детском саду родительская плата взимается только за уход и присмотр за воспитанником.

Никаких других обязательных платежей, связанных с обучением, попросту не существует.

– По закону «Об образовании», руководство дошкольного учреждения не может включить в родительские взносы расходы на нужды группы, содержание имущества образовательной организаций, детского сада, на подарки воспитателям и ремонт, – рассказывает специалист в области гражданского права Елена Сомова. Тем более никто не имеет право требовать за это деньги. Если сборы велись на добровольной основе, но вы все равно не сдали деньги, то к детям никакие санкции применить нельзя.

Дело добровольное

Однако добровольные пожертвования на нужды класса или группы нарушением закона не считаются.

– Воспитатель, учитель или родительский комитет вправе только предложить организовать какой-либо сбор на общие нужды, – поясняет Елена Сомова. Если сумма согласована, но вы не вошли в число финансовых доноров, заставить вас никто не сможет. Никакие звучащие в родительских группа и чатах формулировки «срочно» и «в обязательном порядке» силы закона не имеют.

А дискриминация ребёнка из-за отказа его родителями сдать деньги – хороший повод привлечь виновных к ответственности.

Впрочем, во многих школах и детских садах ребятам и их родителям предлагается дополнительные платные услуги. Речь может идти о дополнительных занятиях по иностранному языку или посещении секции восточных единоборств.

Эти мероприятия не входят в учебный план, а значит не оплачиваются из бюджета школы. На сайте образовательного учреждения такие занятия должны быть утверждены администрацией и размещены в разделе «платные услуги», а фактическая цена посещения должна совпадать с данными, указанными на интернет-ресурсе.

Если в школе собираются деньги на покупку бланков для участия детей в какой-либо олимпиаде или конкурсе, вносить средства вы можете, только если ребенок проявил интерес и готов попробовать силы в таких соревнованиях.

Нередко родителей просят скинуться на общие нужды детсада или школы – ремонт спортзала, покупку мебели в актовый зал или костюмов для новогоднего карнавала.

Такие предложения не нарушают закон, но, как правило, возможность подобных взносов упоминается в подписанном родителями договоре о дополнительных образовательных услугах. Но и в этом случае пожертвования – дело добровольное.

Извольте отчитаться

Но даже получив родительские деньги, образовательное учреждение обязано на своём сайте отчитаться о расходах. Если у родителей возникли какие-либо подозрения в целевом расходовании средств они вправе обратиться с заявлением (оно составляется в двух экземплярах, один остается у автора) к директору школы или заведующей детского сада с просьбой объяснить, куда были направлены деньги.

Если вы не желаете вносить деньги, но хотите помочь школе, то достойной альтернативой взносам может стать посильное содействие в планируемых полезных делах. Например, фото, видеосъёмка мероприятия, либо участие в уборке класса или пришкольной территории, или в уходе за детсадовским огородом.

Если с родителей настойчиво требуют деньги на нужды школы или детсада, они имеют полное право обратиться сначала в местное управление образования, затем в региональное министерство и Рособрнадзор. А в случае равнодушия этих ведомств, вы вправе направить свои претензии в прокуратуру. Куда бы не обращались родители, все организации обязаны ответить им в течение месяца.