Заключённый рязанской колонии пойдёт под суд за демонстрацию нацистской символики

Расследование уголовного дела в отношении жителя Московской области 1990 года рождения, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний УФСИН России по Рязанской области, завершено в Скопинском МСО СУ СК России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Он обвиняется в публичном демонстрировании нацистской символики, совершенном лицом, которое уже было подвергнуто административному наказанию за административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1 статьи 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Следствие установило, что ранее осужденный мужчина, являясь приверженцем нацистской идеологии и желая сформировать у других осужденных позитивное отношение к деятельности германских нацистов во время Второй мировой войны, демонстрировал им нацистскую символику, будучи уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.