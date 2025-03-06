Заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ решили 6 иностранных граждан. Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военного комиссариата Рязанской области провели очередной рейд, в ходе которого напомнили гражданам, недавно приобретшим гражданство РФ, о необходимости встать на воинский учет.

Всего проверили 35 иностранных и натурализованных граждан, двоих из которых сопроводили в военные комиссариаты для постановки на воинский учет. Заключить контракт с ВС России о прохождении военной службы решили 6 иностранных граждан.

Рейд провели в 5-й оптовой базе Рязани, на торговых и строительных площадках.

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С начала 2025 года на воинский учет принято более 1000 натурализованных граждан, более 500 иностранцев заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.