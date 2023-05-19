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Закат финансовой империи Запада неизбежен, попытки легализовать грабеж активов РФ ее не спасут – Миронов

7info
Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Попытки Великобритании легализовать грабеж российских активов не помогут ей сохранить авторитет международного финансового центра, отток инвестиций из страны-рэкетира и ее экономический закат неизбежны, считает лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.
Ранее в МИД Великобритании заявили, что российские государственные активы, находящиеся под нашей юрисдикцией, останутся заблокированными до того момента, пока РФ не согласится «оплатить ущерб, который она нанесла Украине».

«Возникает вопрос: почему эти жулики уже больше года не могут направить средства своим марионеткам? Ответ простой: это незаконно и настолько очевидно, что подорвет остатки доверия к западной финансовой системе. А именно на ней долгие годы держится благополучие англосаксов. Отсюда и постоянные потуги «отмыть» и легализовать эти зависшие миллиарды. Знает кошка, чье мясо съела!» – говорит лидер СРЗП.

«Как только российские активы без согласия России, а его, конечно, не будет, начнут присваивать и направлять на поддержку неонацистов, иностранные инвесторы начнут массово выводить свои деньги из британской юрисдикции туда, где реально защищают частную собственность, – сказал Сергей Миронов. – Закат англосаксонской финансовой империи неизбежен в любом случае по мере развития рынков Азии и Ближнего Востока. Но западные русофобы лишь ускоряют его своими преступными действиями и пилят сук, на котором сидят».

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