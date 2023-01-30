Заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив стартует с 1 февраля

С 1 февраля желающие поучаствовать в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив смогут подать заявки. Об этом информирует минкультуры Рязанской области.

На конкурс можно представить:

— проекты в области культуры и академического (классического) искусства;

— межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные инициативы;

— стартапы и образовательные, и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий;

— проекты креативных индустрий;

— творческие инициативы, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий;

— проекты в области современной популярной культуры.

Графические, видео- и аудиоматериалы размещены по ссылке. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону +7 (985) 295-90-03 – Ольга Кудишина, руководитель департамента коммуникаций Президентского фонда культурных инициатив, или электронной почте.

За время работы Фонд провёл 7 грантовых конкурсов – 3 основных и 4 специальных. В информационной системе зарегистрировано более 97 тысяч творческих команд. По результатам всех конкурсных отборов поддержано более 4 тысяч инициатив на общую сумму более 11,85 млрд. рублей. Проекты реализуются в каждом субъекте страны.