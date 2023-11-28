Заявки на компенсацию за замену вывесок в Рязани принимают до 15 декабря

В 2022 году постановлением администрации города Рязани утвержден Дизайн-код города Рязани. Его применение является обязательным для всех коммерческих и бюджетных организаций города, содержит единые рекомендации и требования к размещению информационных конструкций.

Рязань стала обладателем федерального гранта Ростуризма, благодаря которому предприниматели могут получить от администрации города субсидию в размере 90% от затрат на замену вывесок. Поддержка распространяется на предпринимателей, объекты которых размещены на улицах: Первомайский проспект (от пересечения с ул. Вокзальная до пл. Ленина), Павлова (от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с ул. Семинарская), Кольцова, Краснорядская, Почтовая, Мюнстерская, Соборная, Кремлевский Вал (от пересечения с Посадским переулком до ул. Новослободская), Некрасова, Новослободская, Ленина (от пересечения с ул. Соборная до пересечения с ул. Свободы), Николодворянская, Полонского, Свободы (от пересечения с ул. Ленина до Окского проезда), Грибоедова (от пл. Свободы до пересечения с ул. Кремлевский Вал).

Субсидия в размере 90% предоставляется предпринимателям от затрат на замену вывесок, в соответствии с утвержденным дизайн-кодом города. Заявки направляются в управление культуры администрации Рязани до 15 декабря 2023 года. Компенсируются затраты на замену каждой информационной вывески, если у юридического лица несколько офисов или помещений, расположенных на вышеуказанных улицах.

В управлении градостроительства и архитектуры администрации города на постоянной основе сотрудники отдела главного художника осуществляют консультации по вопросам размещения информационных вывесок на территории города. По вопросам дизайна городской среды заявителям рекомендуем обращаться в отдел главного художника по тел.: +7 (4912) 29-78-15, 29-78-16 и на электронную почту по адресу e-mail: 297815@bk.ru.

С 1 января 2024 года рекламные вывески, противоречащие дизайн-коду, будут демонтировать в принудительном порядке, предпринимателям грозит штраф, и они не смогут воспользоваться субсидиями.