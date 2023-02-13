Понедельник, 13 февраля, 2023
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Захарова: Запад выкручивает руки Сербии

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Мария Захарова, фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

США и ЕС приложили большие усилия, чтобы Сербия присоединилась к антироссийским санкциям. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Ее спросили о возможной готовности Сербии применить санкции против России из-за конфликта на Украине. Захарова отметила, что Александр Вучич сейчас под давлением Запада. Она назвала этот стиль «выкручиванием рук».

Захарова также заявила, что утверждения о давлении Москвы на Белград являются спекуляцией. Она подчеркнула, что Запад хочет установить международные отношения по принципу «кто не с нами, тот против нас», не давая возможности для тех, кто не хочет усугублять ситуацию.

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