США и ЕС приложили большие усилия, чтобы Сербия присоединилась к антироссийским санкциям. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Ее спросили о возможной готовности Сербии применить санкции против России из-за конфликта на Украине. Захарова отметила, что Александр Вучич сейчас под давлением Запада. Она назвала этот стиль «выкручиванием рук».

Захарова также заявила, что утверждения о давлении Москвы на Белград являются спекуляцией. Она подчеркнула, что Запад хочет установить международные отношения по принципу «кто не с нами, тот против нас», не давая возможности для тех, кто не хочет усугублять ситуацию.