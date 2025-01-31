Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала бесчинством со стороны ВСУ расстрел мирных жителей в селе Русское Поречное Курской, ее слова привело РИА Новости.

Дипломат призвала мировое сообщество обратить внимание на преступления Киева, который спонсируют западные страны. Они должны видеть, на что уходят их деньги.

«Очередные бесчинства боевики украинских вооруженных формирований совершили в недавно освобожденном Вооруженными силами Российской Федерации селе Русское Поречное Суджанского района Курской области», — возмутилась Захарова.

Она отметила, что действия ВСУ показывают террористическое нацистское нутро украинских властей. По ее мнению, Киев идет на преступления из-за поражений на фронте.

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По данным СК, жертвами боевиков стали 22 человека: по 11 мужчин и женщин. Несколько человек связали, спустили в подвал и бросила туда гранату.