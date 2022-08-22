Загорающие с голой грудью женщины привели в бешенство жителей Казани

Жители Казани и гости города раскритиковали поведение женщин, которые загорали с голой грудью в черте города, пишет Kazan First.

Одну из развратниц заметили в Горкинско-Ометьевском парке. Горожанка загорала без лифчика на территории, где часто гуляют дети. Многие сочли это недопустимым.

«Всему свое место. Голые или в спальне, или в бане. А в общественных парках не должно быть разврата!», – отметила пользовательница Сети.

Вторую женщину, загорающую топлес, увидели в районе улицы Сибгата Хакима. Они и вовсе не стеснялась, и стояла с оголенной грудью напротив окон многоэтажек.

Некоторые назвали поведение горожанки дикостью и кошмаром. Однако нашлись и те, кто поддержал женщину и осудил тех, кто фотографирует и выкладывает это в соцсети.